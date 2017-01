Manchester United, Rooney fa la storia: scavalcato Bobby Charlton

21/01/2017 19:52

RECORD ROONEY - Wayne Rooney sempre più di diritto nella storia del Manchester United. Con la rete, vitale, dell'1-1 in casa dello Stoke, l'attaccante classe '85 realizza il 250° gol con la maglia dei 'Red Devils' scavalcando il mito Bobby Charlton in cima alla classifica dei migliori goleador all-time del club inglese. Rooney, che indossa la maglia dello United dall'agosto 2004, ha finora collezionato 545 presenze con la formazione di 'Old Trafford'.

G.M.