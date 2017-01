21/01/2017 19:41

WEST HAM OPERAZIONE OGBONNA / Stagione finita per Angelo Ogbonna: il difensore del West Ham in settimana dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio e salterà il resto del campionato. Come riportato da Bilic in conferenza stampa, Ogbonna era da tempo sofferente al ginocchio e aveva continuato a giocare per le necessità della squadra. L'arrivo di Fonte ora gli consente di curarsi.

B.D.S.