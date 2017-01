21/01/2017 19:42

INFORTUNIO GONZALO RODRIGUEZ - Tegola per la Fiorentina durante il match di Verona contro il Chievo. Nel corso della ripresa, sul risultato di 2-0 per i viola, Gonzalo Rodriguez è stato costretto al cambio con Tomovic per un infortunio al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ora si avranno maggiori delucidazioni sul problema accusato dal difensore argentino e sui tempi di recupero.

G.M.