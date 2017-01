21/01/2017 19:34

CALCIOMERCATO NAPOLI / Dopo l'acquisto di Pavoletti e Leandrinho, il calciomercato Napoli in entrata sembra ormai chiuso. A meno di sorprese, Giuntoli non dovrebbe regalare nessun colpo in altri reparti. Ma il lavoro del direttore sportivo azzurro prosegue incessante tra rinnovi (Mertens e Insigne su tutti) e cessioni. Sul fronte addii, infatti, oltre a Manolo Gabbiadini, altri calciatori potrebbero decidere di cambiare maglia per trovare maggior spazio altrove. Il calciomercato invernale potrebbe consegnare a Sarri una squadra diversa e, forse, meno folta. La prima cessione è stata quella di Roberto Insigne al Latina. Il giovane napoletano, dopo circa sei mesi trascorsi tra panchina e tribuna, ha deciso di proseguire la sua crescita in Serie B.

A breve anche Gabbiadini potrebbe prendere la stessa decisione. Il forte attaccante, che nelle ultime partite disputate è stato sempre decisivo (contro il Pescara non ha giocato), piace molto alle squadre di Premier League. Il Southampton è davanti a tutte, ma sono attente anche West Bromwich Albion e Watford. Più staccate, invece, West Ham e Leicester. Il Wolfsburg, invece, si è definitivamente defilato. Con il possibile addio di Kalinic, anche la Fiorentina negli ultimi giorni ha pensato a Gabbiadini, sul quale potrebbe esserci anche l'ombra del campionato cinese. Come anticipato da Calciomercato.it, la Premier League rimane in pole per Gabbiadini.

Calciomercato Napoli, non solo Gabbiadini: i calciatori in uscita a gennaio

Anche quest'anno Sarri ha dato poco spazio a diversi calciatori. Tra questi c'è Luigi Sepe, giovane talento che, tornato in estate dalla deludente esperienza con la Fiorentina, è stato relegato al ruolo di terzo portiere. Se a gennaio non dovesse trovare un club pronto a dargli fiducia, il suo addio in estate sembra quasi scontato. Lo stesso Rafael, chiuso dall'insostituibile Reina, potrebbe valutare la cessione.

Nel reparto offensivo, invece, si cerca la giusta soluzione per Omar El Kaddouri, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la nazionale marocchina. Il calciatore di recente è stato accostato a Cagliari, Fiorentina, Nizza, Bologna, Palermo ed Empoli. Per quanto concerne Emanuele Giaccherini, infine, di recente ci sono stati contatti con la Roma. Gli azzurri però non sembrano intenzionati a cederlo a una diretta concorrente.

M.D.A.