Serie A, Chievo-Fiorentina 0-3: Tello, Babacar e Chiesa affossano i gialloblu

21/01/2017 19:56

SERIE A CHIEVO FIORENTINA 0-2 - L'anticipo della 21esima giornata della Serie A si è concluso con la vittoria per 3-0 della Fiorentina sul campo del Chievo. Quarta sconfitta per i padroni di casa, nonostante una buonissima prima frazione di gioco. La squadra di Maran ha avuto infatti numerose occasioni per andare in vantaggio, bucando soprattutto sulla corsia di destra grazie a Cacciatore (che sistematicamente ha superato Tello), senza però riuscire a concretizzare. Al 18' è invece una Fiorentina cinica a trovare il vantaggio con Tello, abile a sfruttare un errore di Dainelli.



Durante l'intervallo, Sousa lascia Tello in panchina per scelta tecnica. La ripresa inizia nuovamente con i l Chievo che prova di nuovo a pressare ma con lo stesso risultato della prima frazione. Un'ingenuità di Cacciatore, che stende in area Chiesa, regala il rigore ai toscani: Babacar sul dischetto non sbaglia e sigla il definitivo 2-0. I 'Mussi volanti' provano ad accorciare le distanze ma non riescono a sfruttare diverse amnesie dei viola nei minuti finali. E' invece ancora la Fiorentina a mettere a segno la terza marcatura con Chiesa, alla sua prima siglatura in Serie A.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 45*; Roma 44; Napoli 41; Lazio 40; Milan 37*; Inter 36; Atalanta 35; Fiorentina 33; Torino 30; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25**; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara 9*.

*Una gara in meno; **Una gara in più

F.S.