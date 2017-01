21/01/2017 19:04

LIGUE 1 NANTES PSG - Edinson Cavani non si ferma più! L'ex bomber del Napoli trascina con una doppietta il Paris Saint-Germain nel successo esterno per 2-0 sul campo del Nantes. Per il 'Matador' si tratta del 20° sigillo in Ligue 1, 26° totale in stagione tra campionato e coppe. Il PSG con questa vittoria accorcia a -1 il distacco dalla capolista Nizza.



Nantes-PSG 0-2

21', 65' Cavani

G.M.