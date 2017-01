Nantes-PSG, retropassaggio di testa: ammonito Verratti!

21/01/2017 19:10

NANTES PSG VERRATTI AMMONIZIONE / Curioso episodio durante Nantes-Psg, anticipo di Ligue che ha visto i parigini imporsi per 2-0 con una doppietta di Cavani. Protagonista Marco Verratti, ammonito per comportamento antisportivo: il centrocampista si è steso per terra per colpire la palla con la testa e permettere al proprio portiere di poterla prendere con le mani. Un'azione di gioco non sportiva per il direttore di gara che ha estratto il cartellino giallo. Tutto secondo regolamento che punisce con giallo e calcio di punizione indiretto il calciatore che "usa deliberatamente un espediente, mentre il pallone è in gioco, per passarlo al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio ecc. con lo scopo di aggirare il contenuto e lo spirito della Regola 12, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o meno il pallone con le mani. Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto".

B.D.S.