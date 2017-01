Calciomercato Juventus, 20 milioni per Dolberg!

21/01/2017 18:42

JUVENTUS BORUSSIA DOLBERG - Il Borussia Dortmund fa sul serio per Kasper Dolberg. Il club di Bundelsiga - scrive il quotidiano 'Bild' - sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per strappare il gioiellino danese all'Ajax in questa sessione del calciomercato. Sotto contratto con i 'Lancieri' fino al 2021, Dolberg sarebbe nei radar anche delle big inglesi Manchester United, e Chelsea, mentre in Serie A stuzzicherebbe la fantasia si Napoli e soprattutto Juventus.



G.M.