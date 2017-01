Real Madrid, emergenza Zidane: infortunio Marcelo

21/01/2017 18:39

REAL MADRID ZIDANE MARCELO INFORTUNIO / Emergenza infortuni per il Real Madrid: al 25' del primo tempo della sfida contro il Malaga, Zidane è stato costretto a sostituire Marcelo per un problema muscolare. Il brasiliano lunedì si sottoporrà agli accertamenti clinici per valutare l'entità dell'infortunio. A febbraio e marzo il Real è atteso dal doppio confronto Champions con il Napoli. Il ko di Marcelo si aggiunge a quelli di Carvajal, James Rodriguez, Bale e Pepe e mette in difficoltà sugli esterni il tecnico visto che Coentrao non è in lista e Danilo non sta attraversando un gran momento.

B.D.S.