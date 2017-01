Juventus-Lazio, rebus regista: Hernanes o Pjanic?

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

JUVENTUS LAZIO FORMAZIONE - Rebus centrocampo per Massimiliano Allegri in vista del delicato match di domani contro la Lazio dopo il forfait di Claudio Marchisio, fermato da un affaticamento muscolare. Se l'allenatore della Juventus ha già le idee chiare in difesa (linea a quattro con Lichtsteiner e Asamoah esterni e la coppia Bonucci-Chiellini in mezzo), più di un dubbio rimane invece nel reparto di mezzo viste le defezioni del 'Principino' dello squalificato Sturaro.

News Juventus, la probabile formazione contro la Lazio

Per le news Juventus Khedira e il nuovo acquisto nel calciomercato invernale Rincon, a meno di ripensamenti, dovrebbero essere della partita dal primo minuto, mentre è tutto da sciogliere sul nodo regista: l'ex della contesa Hernanes in regia sarebbe in leggero vantaggio su Pjanic, con il bosniaco che in tal caso andrebbe ad affiancare Dybala dietro l'unica punta Higuain. Con l'ex romanista arretrato davanti la difesa (come ad inizio stagione in sostanza), a rimpiazzarlo sulla trequarti potrebbe essere Cuadrado, anche se non è da scartare il tridente 'pesante' con la Joya' dietro il tandem Mandzukic-Higuain. Allegri ha speso nuovamente parole di elogio in conferenza stampa per Pjaca, anche se per il giovane croato ci sarà spazio a gara in corsa e non dall'inizio come ammesso dallo stesso mister bianconero



Probabile 11 (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Hernanes, Rincon; Pjanic, Dybala; Higuain.