Calciomercato Fiorentina, Freitas: "Felici per Kalinic, mai parlato di plusvalenza"

21/01/2017 17:55

CALCIOMERCATO FIORENTINA / Fiorentina felice per la decisione di Kalinic di restare in maglia viola. Carlos Freitas, direttore sportivo del club, ha fatto il punto della situazione a pochi minuti dalla gara contro il Chievo: "Non abbiamo mai parlato di plusvalenza alla Fiorentina - le sue parole a 'Premium Sport' - Ogni giorno sono state dette e scritte tante cose. La Fiorentina si è espressa pubblicamente ieri quando ha reso presente la gioia per la scelta del giocatore". Kalinic ieri ha deciso di rifiutare la 'tentazione' cinese rimanendo alla Fiorentina.

LA GARA - "Appagati dopo la Juve? In questo senso no però è vero che la squadra ha sempre fatto bene contro le grandi e oggi c'è curiosità. Sappiamo che abbiamo davanti un avversario esperto quando l'abbiamo affrontato ci ha sempre messo in difficoltà".

M.D.A.