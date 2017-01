Calciomercato Lazio, Kishna verso il Bologna

22/01/2017 04:05

CALCIOMERCATO LAZIO KISHNA BOLOGNA / Con la possibile permanenza di Djordjevic cambiano le strategie del calciomercato in uscita della Lazio. Ora in pole per lasciare la Capitale c'è Ricardo Kishna che è finito ai margini del progretto tecnico di Inzaghi. Su di lui c'è il Galatasaray, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia: come riferisce 'Il Messaggero', il patron Claudio Lotito ha dato l'ok al suo passaggio in prestito al Bologna. Si profila per lui una formula come Cataldi: prestito secco semestrale per poi tornare in biancoceleste.

D.G.