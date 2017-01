PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-FIORENTINA: Pellissier lotta, Chiesa inarrestabile

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

21/01/2017 19:57

PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-FIORENTINA: PROMOSSI E BOCCIATI / Comincia bene il Chievo, con Meggiorini pericoloso. Un errore di Dainelli, in favore di C.Tello, consegna il pallino del gioco alla Fiorentina. Nella ripresa Babacar è il solito cecchino.

CHIEVO

Sorrentino 6 – C.Tello gli mette la palla laddove non può arrivare. Sul finale di primo tempo alza una bella punizione di Bernardeschi. Quest’ultimo ci prova a inizio ripresa, l’estremo difensore spegne anche sulla seconda palla di Babacar. L’attaccante lo spiazza solo su calcio di rigore.

Cacciatore 5.5 – Rientra dopo lo stop e concede maggiore equilibrio alla linea difensiva del Chievo. Attento a non farsi saltare quando viene puntato, in un paio di circostanze porta palla e mette in mezzo palloni velenosi. Cade in disgrazia a inizio ripresa commettendo un ingenuo fallo da rigore su Chiesa.

Dainelli 5 – Il suo errore nell’episodio del gol di C.Tello è gravissimo, non da difensore con la sua esperienza. L’ex di turno si riscatta vincendo in area un paio di duelli con Babacar, ma la sua prestazione sembra nettamente compromessa.

Cesar 5,5 – Prende tutti i palloni di testa dalle sue parti. Meno dinamico con i piedi e per questo viene costretto spesso al fallo quando preso in controtempo.

Gobbi 5,5 – Accorcia sempre con grande esperienza su Chiesa, preciso in fase di disimpegno. Dal 81’ Izco 6 – Entra in campo con la giusta concentrazione e tenta il tutto per tutto, anche se non è fortunato.

Castro 5,5 – Scivola al momento del tiro dopo dieci minuti in una delle occasioni più ghiotte per la squadra di Maran. Non brilla durante il resto della gara.

De Guzman 5,5 – Comincia bene davanti alla difesa, facendo da schermo e dando equilibrio alla squadra. Col passare dei minuti perde sul piano dell’intensità.

Bastien 6 – Trova più volto lo spazio per inserirsi sulla sinistra, trovando poi quasi sempre la giusta soluzione per proseguire l’azione offensiva. Dal 73’ Hetemaj 6 – Il suo ingresso in campo offre maggiore qualità alla fase offensiva della squadra di Maran. Trova subito il ritmo e filtra qualche palla interessante in avanti.

Birsa 6 – Il fallo tattico che gli costa il giallo sembra necessario per fermare un contropiede pericoloso della Fiorentina. Sempre pericoloso sui calci piazzati.

Pellissier 6,5 – Quando va in accelerazione è un pericolo costante, l’intesa con Meggiorini è straordinaria. Meriterebbe la rete per l’atteggiamento, poi lascia il campo per un risentimento muscolare in uno scatto forsennato. Dal 54’ Inglese 5,5 – Non riesce a dare continuità alla prestazione maiuscola del compagno di squadra, perdendo molti palloni.

Meggiorini 6 – Chiude bene sul primo palo, ma non inquadra la porta su un cross dalla destra di Cacciatore al 13’. Poco dopo, giunge un attimo in ritardo su una punizione di Birsa. A inizio ripresa sfiora la pala del raddoppio a due passi dalla porta. Ingenuo il fallo a palla lontana su Chiesa che gli costa il fallo e la qualifica al prossimo match.

All. Maran 5 – Dopo quattro sconfitte consecutive, tre in campionato e una in Coppa Italia proprio con la Fiorentina, cerca la formazione migliore dal primo minuto facendo i conti con le tante assenze tra infortuni e squalificati. L’effetto sperato nella prestazione si vede, nel risultato no. Il bottino resta vuoto.

FIORENTINA

Tatarusanu 6,5 – Smanaccia su un tiro dalla distanza all’inizio, non sempre perfetto sugli appoggi ai compagni. Intercetta in uscita tutte le palle alte.

Sanchez 6 – L’autore del gol che decise il match d’andata viene confermato nuovamente nel ruolo di difensore. Si adatta su ogni situazione e cercare di rischiare sempre il meno possibile.

Rodriguez 6 – Si eleva a qualche straordinario in area su qualche pallone messo dentro di forza dal Chievo. Su un tiro di Castro respinge addirittura con il volto, difendendo la propria porta. Cala nella ripresa ed esce per un problema muscolare. Dal 81’ Tomovic 6 – Ultimo spezzone di gara di ordinaria amministrazione accanto ad Astori.

Astori 6 – Pellissier prima e Meggiorini dopo lo chiamano a una prestazione attenta e di grande intensità. Toglie un paio di volte le castagne dal fuoco a Tatarusanu.

Chiesa 8 – Lotta con voglia su ogni pallone, difende con i denti sulla corsia destra e attacca quando viene messo in condizione dai compagni. Al 40’ fa girare la testa a Cesar e si conquista una buona punizione dal limite. A inizio ripresa viene steso in area da Cacciatore. La sua prima rete in Serie A è la ciliegina su una partita da non dimenticare.

Badelj 5,5 – Qualche fallo di troppo in mezzo al campo consegna agli avversari punizioni da posizioni interessanti.

Vecino 6 – A tratti in ombra nella prima frazione di gioco, decisamente meglio nella ripresa. Cerca più volte di creare la superiorità numerica in avanti.

C.Tello 6 – Sousa scommette su di lui dal primo minuto per macinare gioco verso l’interno e creare spiragli nella muraglia clivense. Soffre troppo dalle sue parti le folate di Cacciatore ma la sua tenacia nel pressing su Dainelli viene premiata con la rete che sblocca il match. Resta negli spogliatoi all’intervallo per scelta tecnica. Dal 46’ Olivera 6 – Buon approccio alla gara, costringe al fallo Castro sulla corsia sinistra.

Bernardeschi 6 – In ritardo su qualche inserimento in avanti, meglio in fase difensiva. Prima dell’intervallo cerca la precisione su punizione dal limite, ma la parabola sembra lenta e prevedibile. Dal 66’ Cristoforo 6 – Corre tanto in mezzo al campo e mette a disposizione dei compagni le energie fresche recuperando qualche pallone sulla corsia centrale.

Valero 6,5 – Fa circolare bene la palla e si rende più volte protagonista nella fase offensiva viola. Non perfetto, invece, in copertura, con Cacciatore che gli scappa pericolosamente alle spalle almeno in un paio di occasioni al primo tempo. Ripresa in crescendo.

Babacar 6,5 – Otto gol in quattordici presenze: un cecchino questa volta dagli undici metri. Alla mezz’ora era già stato bravo a tenere palla tra tre avversari e filtrare per Bernardeschi. Sousa gli chiede di dare una mano in copertura nella ripresa, finisce stremato con i crampi.

All. Sousa 6 – Sceglie quasi per intero la stessa formazione che ha battuto la Juventus. Babacar sostituisce in avanti lo squalificato Kalinic, ma la sua azione sembra sin dalle prime battute fin troppo scollegata con quella del resto della squadra. I viola sbloccano comunque il match nel loro momento più delicato, poi riescono a districarsi dalle situazioni di difficoltà. Nella ripresa, dopo il raddoppio, i viola si adeguano al ritmo del Chievo, cercando di gestire fino al novantesimo.

Arbitro: Maresca 6 – Dopo la rete di C.Tello il match si fa più duro. Cerca di fare prevenzione, richiamando un po’ tutti all’ordine. Prima dell’intervallo bravo a fischiare un fallo in attacco su un contropiede della Fiorentina. Al 51’ netto il calcio di rigore per il fallo su Babacar ad opera di Cacciatore, che non protesta neanche sulle decisione. Conduzione di gara coerente dal primo all’ultimo minuto.

TABELLINO

CHIEVO-FIORENTINA 0-3

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi (81’ Izco); Castro, De Guzman, Bastien (73’ Hetemaj); Birsa; Pellissier (54’ Inglese), Meggiorini. A disp. Bressan, Seculin, Gamberini, Sardo, Vignato, Kiyine, De Paoli. All. Maran

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez (81’ Tomovic), Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, C. Tello (46’ Olivera); Bernardeschi (66’ Cristoforo), Valero; Babacar. A disp. Sportiello, Satalino, De Maio, Toledo, Diks, Salcedo, Hagi, Milic, Ilicic. All. Sousa

Arbitro: Maresca di Napoli

Marcatori: 17’ C.Tello (F), 51’ Babacar (rig. F), 93’ Chiesa (F)

Ammoniti: 16’ Birsa (C), 39’ Cesar (C), 57’ Meggiorini (C), 64’ Bernardeschi (F)

Espulsi: