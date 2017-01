Calciomercato Inter, Suning lancia la sfida alla Juventus per un top player

21/01/2017 17:44

CALCIOMERCATO INTER AGUERO SANCHEZ / Gagliardini è stato soltanto l'antipasto: Suning ha intenzione di rinverdire i fasti del calciomercato Inter, quando con Moratti patron i nerazzurri facevano incetta di costosissimi acquisti sul calciomercato sbaragliando la concorrenza delle rivali.

Proprio l'ex presidente ha parlato in settimana della possibilità che l'Inter faccia un grande colpo: l'acquisto di un top player è quello che la nuova proprietà cinese vuole donare ai tifosi nerazzurri nella campagna trasferimenti estiva e per farlo è pronta la sfida ai rivali di sempre, la Juventus.

Come si legge su 'gazzetta.it', infatti, l'Inter sarebbe pronta a puntare su un attaccante di livello internazionale da affiancare al capitano Mauro Icardi. Due i nomi messi al centro degli obiettivi di Ausilio, entrambi nel mirino anche della Juventus: Alexis Sanchez e Sergio Aguero.

Calciomercato Inter, Aguero e Sanchez: sfida alla Juventus

Il cileno sembra essere giunto alla fine della sua avventura all'Arsenal e le due società italiane sono vigili, pronte a soffiarlo a Wenger. Per i bianconeri si è anche parlato di un possibile scambio con Pjanic, ma Suning è pronta al contrattacco.

Il duello è aperto anche per Aguero che nonostante il rinnovo fino al 2020 da poco firmato potrebbe lasciare il Manchester City. Il rapporto con Guardiola non è dei migliori e non è escluso un addio a fine stagione. Anche in questo caso Inter e Juventus affilano le armi, pronte a sfidarsi per portare in Italia il 'Kun'.

B.D.S.