Aston Villa, Steve Bruce vorrebbe 'pescare' in casa Arsenal

22/01/2017 02:00

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Il 24enne difensore dell'Arsenal, Carl Jenkinson, fa gola a diverse formazioni della Premier League. Hull City, Swansea, West Ham, Crystal Palace e Aston Villa si sono messe in fila per tentare di mettere le mani sul cartellino del calciatore finlandese naturalizzato inglese. Secondo quanto riferito dal 'Mirror' però, i 'Villans' sarebbero pronti a sferrare l'affondo decisivo per bruciare la folta concorrenza: il manager del club Steve Bruce infatti, ha espressamente richiesto alla dirigenza di rinforzare il reparto arretrato con l'innesto dell'ex West Ham, sotto contratto con i 'Gunners' fino al giugno del 2018. Qualora dovesse sfumare il colpo, sempre secondo quanto riferito dal tabloid britannico, l'Aston Villa potrebbe tentare di riportare a casa Aly Cissokho, attualmente in prestito all'Olympiakos.

F.S.