Bundesliga, risultati 17a giornata: vince il Dortmund, decisivo Mario Gomez

21/01/2017 17:40

BUNDESLIGA RISULTATI - Dopo la pausa invernale torna la Bundesliga con le gare della 17a giornate. Per la parte alta della classifica vincono Hoffenheim e Borussia Dortmund, entrambe momentaneamente in zona Champions. Successo prezioso in chiave salvezza per il Woffsburg grazie alla rete decisiva firmata da Mario Gomez.

RISULTATI FINALI:

Augsbug-Hoffenheim 0-2

47' Wagner; 64' Kramaric



Werder Brema-Borussia Dortmund 1-2

5' Schurrle; 59' Bartels (W); 71' Piszczek



Darmstadt-Borussia Mönchengladbach 0-0



Schalke 04-Ingolstadt 1-0

92' Burgstaller



Wolfsburg-Amburgo 1-0

83' Mario Gomez



CLASSIFICA: Bayern Monaco 42*, RB Lipsia 36, Hoffenheim 31*, Borussia Dortmund 30*, Hertha Berlino 30, Eintracht Francoforte 29, Colonia 25, Friburgo 23*, Bayer Leverkusen 21, Schalke 21*, Mainz 20, Wolfsburg 19*, Augsburg 18*, Borussia Moenchengladbach 17, Werder Brema 16*, Amburgo 13*, Ingolstadt 12*, Darmstadt 9.

*Una partita in più

G.M.