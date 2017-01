Roma-Cagliari, convocati Rastelli: c'è il neo-acquisto

21/01/2017 17:25

ROMA CAGLIARI - Non ci sono gli infortunati Padoin e Di Gennaio nella lista dei 21 convocati di Massimo Rastelli per la trasferta dell''Olimpico' contro la Roma. Prima convocazione nel Cagliari per il neo-acquisto Faragò:



portieri: Colombo, Crosta, Rafael;



difensori: Bruno Alves, Cadili, Ceppitelli, Isla, Murru, Pisacane, Salamon;



centrocampisti: Antonini Lui, Barella, Biancu, Dessena, Faragò, Joao Pedro, Tachtsidis;



attaccanti: Borriello, Farias, Giannetti, Sau.



G.M.