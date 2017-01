Calciomercato Fiorentina, Della Valle esalta Kalinic

21/01/2017 17:14

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / Il no alla Cina di Kalinic dopo settimane di corteggiamento ha fatto esplodere di gioia la Fiorentina e tutto il popolo viola. La dimostrazione si ha dalle parole di Andrea Della Valle che sul sito del club toscano mostra la sua gioia per la decisione del croato: "Felici che Kalinic sia con noi. Soprattutto perché di fronte a un'offerta che sembrava irrinunciabile, ha dimostrato il suo valore umano, di cui non abbiamo mai dubitato, la serietà professionale e attaccamento alla nostra maglia. Bravo Nikola!"

B.D.S.