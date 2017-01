Atalanta-Sampdoria, Gritti determinato: "Vogliamo tornare a vincere!"

21/01/2017 17:18

ATALANTA SAMPDORIA / Atalanta alle prese con la difficile gara contro la Sampdoria. Alla vigilia del match, valevole per la 21a giornata di Serie A, Tullio Gritti, allenatore in seconda, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "Lavoro da dieci anni con Gasperini e devo dire che per me è una fortuna essere al suo fianco: con lui ogni giorno c'è qualcosa da imparare. La Samp è una buona squadra, ha un allenatore che fa sempre giocare a calcio e non butta mai via palla. Dovremo essere molto attenti in fase difensiva, ma allo stesso tempo proveremo a imporre il nostro gioco e la nostra mentalità. Ci aspetta una partita molto difficile. Vorremmo tornare alla vittoria subito per continuare a fare un certo tipo di campionato. Le due sconfitte, viste anche le prestazioni, non ci hanno ridimensionato".

M.D.A.