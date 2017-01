Milan-Napoli, ESCLUSIVO Del Genio: "Due rossoneri possono far male. Acquisti in un solo caso"

ESCLUSIVO

Antonio Papa (@antoniopapapapa)

21/01/2017 17:16

MILAN-NAPOLI ESCLUSIVA DEL GENIO / MILANO - Ancora poche ore e allo stadio 'Meazza' di Milano andrà in scena la 'sfida Champions' fra Milan e Napoli. Una gara da sei punti per entrambe le squadre: Vincenzo Montella vuole restare agganciato al treno delle big e cerca una vittoria; Maurizio Sarri sente sul collo il fiato dei rossoneri e vorrebbe bissare l'exploit della scorsa stagione, quando gli azzurri si imposero per 4-0 a 'San Siro' grazie ad uno straordinario Lorenzo Insigne. Per un focus sulla gara e sulle news Napoli, Calciomercato.it ha intervistato Paolo Del Genio, giornalista costantemente al seguito della società campana che collabora - fra le altre - con 'Radio Kiss Kiss' e 'Canale 21': "La differenza può farla il palleggio per il Napoli e la tecnica degli esterni per il Milan".

MILAN-NAPOLI, LA CHIAVE TATTICA SECONDO DEL GENIO

Il modulo adottato dal Milan e dal Napoli è speculare, ma anche tattiche simili hanno poi sviluppi diversi. Paolo Del Genio ci spiega quale sarà la chiave tattica del match, da una parte e dall'altra: "Credo che il Napoli potrà giocarsi le sue carte se gioca come sa, se farà girare palla velocemente per mettere in difficoltà il reparto arretrato rossonero. Loro hanno ottime individualità, ma nei movimenti del reparto arretrato hanno ancora qualche lacuna, per di più il centrocampo è poco portato all'interdizione e potrebbe soffrire il palleggio dei ragazzi di Sarri. Di contro il Milan ha un gioco più diretto, meno elaborato, e se la palla arriva subito agli esterni alti la difesa ospite potrebbe avere dei problemi. Gli elementi più di qualità della squadra sono infatti sulle linee laterali: Suso e Bonaventura sono due esterni a piede invertito che già hanno fatto male in passato al Napoli e che possono ripetersi, se gli azzurri non stanno attenti".

MILAN-NAPOLI, LE SCELTE DEGLI ALLENATORI E IL MERCATO AZZURRO SECONDO DEL GENIO

Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli non sono ancora state diramate, ma Del Genio ha le idee piuttosto chiare su quali dovrebbero essere le scelte dei due tecnici, salvo i ballottaggi che resteranno incerti fino alla fine: "Nel Milan, come detto, la differenza possono farla i due esterni alti, che saranno Suso e Bonaventura, mentre l'assenza di Romagnoli in difesa potrebbe farsi sentire. Nel Napoli i dubbi di Sarri sono i soliti: a centrocampo sceglierà Allan e/o Diawara se vuole avere più solidità, altrimenti se vorrà giocare più rapido e accrescere il tasso qualitativo si affiderà a Zielinski e/o a Jorginho. In avanti il tridente sarà il solito, in difesa alla fine dovrebbero e potrebbero farcela Albiol e Tonelli". Il che significherebbe una nuova bocciatura per Maksimovic, ma Del Genio predica pazienza e scaccia l'idea di "casi" relativi al difensore serbo: "L'ha detto anche Sarri in conferenza stampa, il ragazzo sta apprendendo un nuovo modo di difendere e deve solo stare tranquillo. Se pure saltasse le prossime 10 o le prossime 20 è un calciatore su cui il Napoli punta per il futuro, lo pseudo-caso Tonelli dovrebbe aver insegnato qualcosa in merito. Sul mercato non credo arrivi nessun altro, forse l'unico ruolo dove il Napoli avrebbe bisogno di un innesto sono gli esterni bassi, ma è un ruolo talmente delicato che Sarri comunque non lo getterebbe subito nella mischia. E poi Ghoulam sta per tornare... Qualcosa potrebbe muoversi solo se Giaccherini ascoltasse le sirene di mercato e chiedesse di andar via, ma al momento mi sembra un'ipotesi remota. Quindi credo che salvo sorprese resterà tutto così".