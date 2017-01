Real Madrid, che beffa: il nuovo Ibra dice no!

21/01/2017 17:01

REAL MADRID ISAK BORUSSIA DORTMUND / Scelta a sorpresa per Aleksander Isak, giovane attaccante svedese considerato in patria il nuovo Ibrahimovic: quando sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Real Madrid, ecco il suo no. Come si legge su 'Aftonbladet', infatti, il talento svedese avrebbe rifiutato l'approdo in Spagna, nonostante l'accordo tra il club spagnolo e l'Aik Solna, preferendo il Borussia Dortmund. Per Isak, la società tedesca è ideale per la crescita di un calciatore.

B.D.S.