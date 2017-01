Serie B, i risultati della 22a giornata: suicidio Frosinone, crolla anche il Verona. Spal che salto!

21/01/2017 16:57

SERIE B RISULTATI 22A GIORNATA / Giornata piena di sorprese in Serie B. Nel 22° turno, il primo del girone di ritorno, spiccano le sconfitte di Verona e Frosinone, caduti in trasferta rispettivamente contro Latina e Entella. Ne approfitta la sorprendente Spal che batte il Benevento (in gol Floccari, all'esordio) e vola la secondo posto. Vittorie importanti per Pisa e Avellino che si portano fuori dalla zona rossa. Torna al successo, dopo tre mesi, anche i Trapani. Chiudono il pareggio a reti bianche tra Carpi e Vicenza e il successo del Cittadella sul Bari.

Carpi-Vicenza 0-0

Latina-Verona 2-0: 10' Brosco (L), 90' Boakye (L)

Trapani-Novara 2-1: 38' Galabinov (N); 44' Coronado (T), 51' Maracchi (T)

Pisa-Ternana 1-0: 44' Gatto (P)

Entella-Frosinone 1-1: 2' Dionisi (F), 91' Troiano (E), 95' Caputo (E)

Brescia-Avellino 0-2: 13' Ardemagni (A), 95' Ardemagni (A)

Cittadella-Bari 2-0: 9' Chiaretti (C), 78' Schenetti (C)

Spal-Benevento 2-0: 43' Vicari (S), 89' Floccari (S)

CLASSIFICA: Verona 41, Spal 39, Frosinone 38, Cittadella 37, Benevento 36, Carpi 33, Entella 32, Perugia 30*, Bari, 29, Spezia 28*, Novara 28, Ascoli 27, Brescia 27, Latina 26, Vicenza 26, Salernitana 24*, Pisa 24, Pro Vercelli 24*, Avellino 24, Cesena 22*, Ternana 20, Ternana 16.

*Una partita in meno

D.G.