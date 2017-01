21/01/2017 16:45

CALCIOMERCATO PALERMO IBARBO / Il Palermo è alla ricerca di rinforzi per risalire la china. Uno di loro potrebbe essere Victor Ibarbo, vecchia conoscenza della nostra Serie A. L'attaccante colombiano è alla ricerca di una nuova squadra dopo essere andato in rotta col Panathinaikos e, secondo 'Sky Sport', il neo ds rosanero Salerno starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto avanzato di Corini.

D.G.