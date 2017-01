DIRETTA Serie A, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali. Segui la cronaca LIVE

21/01/2017 19:45

DIRETTA SERIE A MILAN NAPOLI / Sfida di vertice a 'San Siro', dove il Milan di Montella, quinto in classifica e con una partita da recuperare, riceve il Napoli di Maurizio Sarri, terza forza del campionato. Rossoneri con le assenze di Romagnoli e Locatelli, squalificati, azzurri in emergenza in difesa con Chiriches, Koulibaly e Ghoulam fuori e Albiol e Tonelli recuperati in extremis. Dirige Gianluca Rocchi, fischio d'inizio alle 20.45.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, Calabria; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura. All.: Montella.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 45; Roma 44; Napoli 41; Lazio 40; Milan* 37; Inter 36; Torino 30; Fiorentina* 27; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara* 9 *una partita in meno