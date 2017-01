Calciomercato Lazio, Tare all'attacco: c'è l'offerta per Walace

21/01/2017 16:33

CALCIOMERCATO LAZIO WALACE GREMIO / La Lazio fa sul serio per Walace. Secondo quanto riporta 'Il Messaggero', il club biancoceleste avrebbe presentato un'offerta di 9 milioni di euro al Gremio per aggiudicarsi il centrocampista classe 1995 la prossima estate. Questo perché il calciatore è extracomunitario e la Lazio non ha posti a disposizione. La volontà del ds Tare è chiara: anticipare la folta concorrenza e cautelarsi in caso di addio di Biglia (se alla fine non dovesse rinnovare la sua cessione in estate sarebbe pressoché obbligatoria).

La possibile conferma su quest’offensiva biancoceleste arriva dallo stesso Walace: “Non ho mai nascosto la mia voglia di giocare in Europa, ma di questo se ne sta occupando il mio agente e il presidente del Gremio. Quando sarà il momento giusto, farò il salto. Non ho fretta, ma il club sta ascoltando alcune proposte”, le sue parole riportate dal quotidiano romano.

Come vi abbiamo svelato, Walace viene valutato dal Gremio tra i 10 e i 12 milioni e su di lui ci sono anche Leicester, Lione, Marsiglia e Monaco.

