DIRETTA Serie A, Chievo-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

21/01/2017 17:00

DIRETTA CHIEVO FIORENTINA LIVE / Al 'Bentegodi' di Verona si apre la giornata numero 21 di Serie A: è Chievo-Fiorentina a dare il via al nuovo turno di campionato. I veneti non hanno ancora vinto nel 2017 e sono reduci da tre sconfitte consecutive, mentre la Viola ha vissuto una settimana agitata dall'affare Kalinic (assente per squalifica). Arbitra Fabio Maresca.

PROBABILI FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, De Guzman, Izco; Birsa; Pellissier, Meggiorini

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Borja Valero, Olivera; Bernardeschi, Ilicic; Babacar.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 45; Roma 44; Napoli 41; Lazio 40; Milan* 37; Inter 36; Torino 30; Fiorentina* 27; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara* 9

*una partita in meno

B.D.S