West Ham, Marsiglia ancora vigile su Payet

21/01/2017 16:15

WEST HAM PAYET / Dimitri Payet alla ricerca di una nuova sistemazione. Il forte centrocampista offensivo è da giorni in rotta col West Ham e starebbe valutando le proposte di diversi club. Ieri, però, il Marsiglia sembrava aver abbandonato la pista Payet, notizia arrivata dopo le 'minacce' di denuncia degli 'Hammers' alla FIFA contro l'OM, reo di aver allacciato rapporti diretti col calciatore senza passare da una trattativa col club.

Tuttavia, come riporta oggi 'L'Equipe', il Marsiglia avrebbe comunque avanzato un'offerta di circa 30 milioni di euro, cifra richiesta dal West Ham per cedere il calciatore (che rappresenterebe un record nella storia dei francesi). Per Payet restano in piedi anche le ipotesi Chelsea e Manchester United, oltre al campionato cinese. Difficile, invece, vederlo in Italia: Juventus, Roma e Inter hanno mostrato interesse senza aprire una trattativa. L'ipotesi Marsiglia per Payet rappresenterebbe un gradito ritorno, avendoci giocato per due stagioni.

M.D.A.