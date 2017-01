Calciomercato Roma, si punta Baselli: pronto il maxi intreccio col Torino

21/01/2017 16:15

CALCIOMERCATO ROMA BASELLI TORINO / Dopo l'affare Bruno Peres concluso questa estate, l’asse Roma-Torino è pronto ad infiammarsi nuovamente. Come mette in evidenza 'Tuttosport', infatti, il club giallorosso è intenzionato a girare ai granata Skorupski per abbassare l'esborso economico necessario per riscattare il terzino brasiliano (fissato a 12,5 milioni di euro).

Dal canto loro i piemontesi dovranno sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Iturbe e Castan: non è da escludere che i capitolini, in quella occasione, chiederanno informazioni su Daniele Baselli, centrocampista classe 1992 che piace da tempo dalle parti di Trigoria.

D.G.