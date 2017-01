Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO agente Strakosha sul rinnovo

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO STRAKOSHA - Thomas Strakosha è il presente ma soprattutto il futuro della porta della Lazio. A Formello lo hanno capito da tempo e sono pronti ad investire per blindare il 21enne albanese con cittadinanza greca, in scadenza il prossimo giugno. Di giovani e talensuosi portieri infatti, ce ne sono pochi in circolazione e il rischio che possa presto divenire l'obiettivo del calciomercato di qualche importante club, è decisamente concreto.

Cresciuto nel club Paniōnios, nel 2012 Strakosha si è trasferito in biancoceleste, divenendo da subito punto fermo della formazione primavera. Nel 2013 poi, complice la cessione di Juan Pablo Carrizo all'Inter, il salto in prima squadra con l'acquisizione del ruolo di terzo portiere.

Per accelerare e favorire il suo processo di crescita, nel luglio del 2015, il club di Claudio Lotito ha quindi deciso di spedirlo in prestito alla Salernitana (società che come è noto, fa capo allo stesso 59enne imprenditore romano): un'esperienza importante e formativa quella nella serie cadetta, propedeutica per il ritorno alla 'casa madre'.

Ritorno che avviene nell'estate del 2016, nella quale si registra anche la prima convocazione da parte del commissario tecnico Gianni De Biasi per aggregarsi al ritiro della Nazionale maggiore albanese, in vista dell'amichevole contro il Marocco e della successiva sfida di qualificazione ai Mondiali russi del 2018 contro la Macedonia.

Successivamente, arriva anche l'esordio in Serie A in occasione della trasferta persa, per 2-0, contro il Milan. Con la cessione del connazionale Etrit Berisha in prestito all'Atalanta, Strakosha si guadagna il ruolo ufficiale di secondo portiere, alle spalle di Federico Marchetti.



IL RINNOVO - Le trattative per il rinnovo, come lo stesso giocatore ha spiegato, sono iniziate lo scorso novembre. Ora, sembra davvero arrivato il momento per il calciomercato Lazio di chiudere ed annunciare il raggiungimento di un accordo. A confermarlo in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, è lo stesso agente del portiere, Stefano Castagna: "Direi che siamo sulla buona strada per raggiungere un'intesa sul rinnovo. La nuova scadenza del contratto con la Lazio dovrebbe essere tra 4 stagioni e mezzo". Anche l'ingaggio, di conseguenza, verrà ritoccato: il giocatore dovrebbe andare a percepire una cifra intorno ai 300mila euro a stagione più bonus. Non resta dunque che attendere la definitiva fumata bianca.

