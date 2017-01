Palermo-Inter, Corini: "Rafforzato dal colloquio con Zamparini. Ora aspetto Salerno"

21/01/2017 15:56

PALERMO INTER CORINI CONFERENZA / Dopo il dietrofront di Zamparini, Eugenio Corini è pronto a riscattarsi domani nel big match contro l'Inter. Il tecnico del Palermo ha preso la parola quest'oggi in conferenza stampa: "Settimana difficile? Beh, c'era parecchia delusione per la sconfitta col Sassuolo dato che eravamo partiti bene, ma poi abbiamo letteralmente regalato due reti. Segnali di crescita ne ho visti, abbiamo fatto un grandissimo gol ma purtroppo non siamo stati compatti in difesa".

Poi è tornato su quanto accaduto con Zamparini nel corso della riunione che si è svolta in Friuli: "Col presidente abbiamo fatto una chiacchierata dove lui ha espresso i suoi pensieri e io i miei, alla fine sono stato confermato. Sono uscito rafforzato dopo quello che è successo la settimana scorsa, la mia scelta l’ho fatta allora e ora voglio continuare a combattere".

Domani si ritroverà di fronte una squadra in salute: "L'Inter è una grande squadra che ha trovato una certa continuità. Ha molti talenti individuali come Icardi, Perisic e Candreva. Ma comunque nella mia carriera ho affrontato spesso gare difficili e spero di poter ottenere un risultato positivo anche perché i nerazzurri nella mia carriera sia da allenatore che da giocatore mi hanno sempre portato bene, non lasceremo nulla al caso".

Conclusione su calciomercato: "Salerno? Abbiamo cominciato a chiacchierare sulla struttura e la forma che può prendere la squadra, mi aspetto che venga fatto qualcosa così da poter dare completezza. Spero che la squadra venga migliorata con giocatori che conoscono il campionato e che abbiano minuti nelle gambe".

D.G.