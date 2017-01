Lazio-Juventus, Inzaghi: "Nulla è impossibile! Tra noi e la Roma solo una differenza"

21/01/2017 15:48

LAZIO JUVENTUS INZAGHI CONFERENZA / Tentare l'impresa e tornare a vincere in casa della Juventus dopo 15 anni. Questa la missione che si è data la Lazio in vista del big match di domani in programma alle ore 12.30. Una sfida, quella dello 'Juventus Stadium', che Simone Inzaghi ha presentato quest'oggi in conferenza stampa, dove ha avuto modo di fare il punto sulle ultime news Lazio. Questi i passaggi principali raccolti da Calciomercato.it: "Sappiamo che davanti a noi c'è una partita difficilissima: troveremo una Juve ferita per l'ultima sconfitta. Andremo a giocarcela a viso aperto, l'abbiamo preparata bene. In questi ultimi due giorni ho visto i ragazzi concentrati. Di impossibile non c'è niente nel calcio. Troviamo una squadra che ha vinto le ultime 28 gare in casa, ma possiamo fare la nostra partita”.

FAVORE ALLA ROMA - "Io ho percepito solo che lo scetticismo che c'era all'inizio adesso non c'è più. La gente è contenta perché vede una squadra che se la gioca con tutte. Il difficile viene adesso. Nessuno ci ha regalato niente, ce lo siamo ampiamente meritato. Manca il girone di ritorno, non siamo più una sorpresa. Abbiamo disputato gare in crescendo ed un’ottima partita anche giovedì”.

INDISPONIBILI - "Basta, Lulic e Kishna non sono convocati. Keita è in coppa d’Africa. Avrei preferito giocarmela con tutti gli uomini a disposizione. Lombardi? Si è sempre fatto trovare pronto. Ha chance di giocare, come ha chance di entrare dopo".

ALLEGRI - "Le sue scelte non le so, ma cambia poco. Al di là della Juve, per cui abbiamo massimo rispetto, quello che ho voluto trasmettere è che dipende da noi pur incontrando i primi della classe. Ce la possiamo giocare, siamo convinti di ciò che possiamo fare e vogliamo mettere in pratica quello che facciamo in allenamento".

ROMA - "Come la vedo? Vedo equilibrio, tra noi e loro c'è la differenza del derby che abbiamo perso nel modo che avete visto. Siamo tutti ad una partita di distanza l'uno dall’altro, la differenza la farà chi avrà più continuità".

D.G.