DIRETTA Serie B, cronaca della 22a giornata: Verona in svantaggio

21/01/2017 15:00

SERIE B 22A GIORNATA / Tante le sfide in questo pomeriggio, in attesa di Ascoli-Pro Vercelli, Salernitana-Spezia e Perugia-Cesena, suddivise tra domani e il monday match. Molte le sfide attese, come quella tra Latina e Verona, con la capolista impegnata in un campo non facile. A starle col fiato sul collo sono Frosinone e Benevento, rispettivamente a -3 e -5 punti, impegnate con Entella e Spal.

Carpi-Vicenza 0-0

Latina-Verona 1-0

Trapani-Novara 0-0

Pisa-Ternana 0-0

Entella-Frosinone 0-1

Brescia-Avellino 0-1

Cittadella-Bari 1-0

Spal-Benevento 0-0