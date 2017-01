Calciomercato Serie B, da Ledesma a Valiani: le trattative del 21 gennaio

21/01/2017 15:21

CALCIOMERCATO SERIE B / E’ attivo il calciomercato in Serie B. Si parte dalle ufficialità di Floro Flores al Bari, Minala alla Salernitana e Ledesma alla Ternana. Ma i movimenti in cadetteria non si fermeranno di certo qui. Il Perugia è pronto ad accogliere Francesco Forte dall'Inter: l’attaccante classe 1993 lascerà in anticipo la Lucchese. Vicino un colpo anche per il Livorno: nelle prossime ore potrebbe essere annunciato l'acquisto di Valiani dal Bari. E mentre il Novara mette nel mirino Nizzetto del Trapani, lo Spezia si mette in fila per Suagher dell'Atalanta.

D.G.