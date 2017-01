Calciomercato, quando l'annuncio arriva troppo presto: Deulofeu e non solo...

Daniele Gargiulo

21/01/2017 14:45

CALCIOMERCATO ANNUNCI ANTICIPATI / Deulofeu è un giocatore del Milan. Anzi no: l'Everton smentisce tutto! Questa è la breve sintesi di quanto è accaduto ieri. Un episodio fuori dal normale, ma non così incosueto nel mondo del calciomercato tanto che di esempi passati se ne contano molteplici. Lo stesso 'Diavolo', ad esempio, non è nuovo a situazioni del genere: nell'estate del 2014 venne annunciato l'acquisto di Jonathan Biabiany dal Parma (con tanto di foto del francese con la sciarpa rossonera indosso), salvo poi saltare tutto per via del rifiuto di Zaccardo di trasferirsi in Emilia. Percorso inverso per Luiz Adriano: lo scorso gennaio il brasiliano vola in Cina per firmare col Jiangsu Suning, foto allo sbarco con la sciarpa del club… E ritorno a Milano qualche ora dopo per via di un accordo sull'ingaggio saltato all'ultimissimo minuto.

Impossibile dimenticare la famosa foto che ritraeva Galliani a cena con Tevez e il suo procuratore Joorabchian: "L'ho convinto a rinunciare a una montagna di soldi - spiegava l'ad milanista - c'è l'accordo col calciatore e poco fa abbiamo mandato una mail con una proposta al Manchester City: prestito gratuito con diritto di riscatto a certe condizioni". Un'offerta che non bastò per convincere i 'Citizens'.

Restando a Milano, ma trasferendosi sull'altra sponda, abbiamo una nuova vicenda: l'Inter raggiunge un accordo con la Juventus per lo scambio Guarin-Vucinic, ma la furiosa contestazione dei tifosi porta Thohir a fare un passo indietro e diramare un comunicato ufficiale per annunciare l'esito negativo dell'affare. Anche la stessa 'Vecchia Signora' è stata protagonista di un episodio analogo e recentissimo: questa estate Axel Witsel è rimasto una giornata intera in un albergo di Torino aspettando l'ok dallo Zenit per abbracciare i bianconeri. Un'attesa che si è rivelata poi vana e in questa sessione di calciomercato ha alla fine deciso di trasferirsi in Cina.

Oggi Milinkovic-Savic è uno dei perni della Lazio di Inzaghi. Ma il suo presente poteva essere altrove: nell'estate del 2015 il serbo era approdato a Firenze ma, al momento di apporre la propria firma sul contratto che lo avrebbe legato alla Fiorentina, si tirò clamorosamente indietro facendo saltare tutto e rimettendo in carreggiata i biancocelesti. Che alla fin se lo aggiudicarono dal Genk qualche giorno dopo.

Nella categoria 'Ripensamenti in zona Cesarini', però, lo scettro spetta sicuramente a Dimitar Berbatov: nell'estate del 2012 l'attaccante bulgaro rifiuta prima la Fiorentina (coi dirigenti viola che lo attenderanno inutilmente in aeroporto), poi la Juventus (che aveva già prenotato le visite mediche), e si accasa al Fulham.

Numerosi anche i casi di trasferimenti saltati dopo aver sostenuto le visite mediche: oltre agli ultimi episodi legati a Santon (West Ham prima, Napoli poi) e Cerci (Bologna), dove i due calciatori non riuscirono a superare i test di rito, si ricordano anche le storie di Caceres, volato in Turchia per firmare col Trabzonspor, e Astori, che sbarcò a Mosca per passare allo Spartak, superò anche le visite ma alla fine i russi non trovano l’accordo col Cagliari.

Concludiamo questa lunghissima carrellata con due storie accadute lontane dai nostri confini: nell’estate del 2008 il Chelsea mette in vendita sul proprio store la maglia di Robinho prima dell’annuncio ufficiale, salvo veder poi passare il brasiliano al City. I 'Blues' si rifaranno qualche anno dopo 'scippando' Willian al Tottenham: l'esterno aveva già sostenuto le visite con gli 'Spurs', ma i suoi agenti, in combutta con Abramovich, organizzano il clamoroso dirottamento. La morale di tutte queste storie? Basta prendere in prestito una delle massime dell'ex ct azzurro Giovanni Trapattoni per spiegarla: "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco...".