Calciomercato Juventus, Emre Can osservato speciale

21/01/2017 13:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN LIVERPOOL / Il calciomercato Juventus non si ferma mai. Da un lato il club lavora per un altro grande colpo in 'stile Higuain', con i nomi di Donnarumma e Verratti in prima fila, dall'altro l'ad Marotta prosegue nella strategia di assicurarsi i migliori prospetti del panoramica calcistico italiano, come Caldara e Orsolini il cui futuro è già segnato e sarà a forti tinte bianconere quando dimostreranno di essere pronti. Ma le manovre di calciomercato della 'Vecchia Signora' non si fermano di certo qui e annoverano anche quelle trattative atte a migliorare e colmare alcune lacune (poche) della rosa di Allegri.

Calciomercato Juventus, spiato Emre Can: il piano di Marotta

Col recente arrivo di Rincon la Juventus ha aumentato i muscoli a centrocampo regalando ad Allegri un mediano funzionale per il suo gioco. Ma il venezuelano potrebbe non essere l'unico acquisto 'muscolare' della Juventus. Infatti, come mette in evidenza il 'Corriere dello Sport', nel corso dell'ultima sfida tra Manchester United e Liverpool era presente un osservatore bianconero. Il suo obiettivo? Emre Can, centrocampista classe 1994 che si sta consacrando con la maglia dei 'Reds'. Lui, come Dahoud e Tolisso, è uno dei principali obiettivi per la prossima estate. Il turco, naturalizzato tedesco, piace molto dalle parti di Corso Galileo Ferraris in quanto riesce ad abbinare quantità e qualità: praticamente un 'Khedira più giovane'. E nelle idee di Marotta, infatti, c’è proprio quella di effettuare questo scambio teutonico nel futuro prossimo. Un'ipotesi che lo stuzzica a maggior ragione se si considera che il 23enne ha un contratto in scadenza nel 2018 col sodalizio inglese. Una condizione che potrebbe attenuare quindi i costi dell'operazione.

Da non sottovalutare la pista che porta a Tolisso comunque. Il granitico centrocampista del Lione continua a lanciare messaggi alla Juventus che, da parte sua, non ha mai negato un certo interesse nei suoi confronti. Strapparlo ad Aulas, però, non sarà affatto semplice: per lasciar partire Tolisso il Lione chiede una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni. Ecco perché la strada che porta a Emre Can appare più appetibile.

D.G.