21/01/2017 13:34

PESCARA MUNTARI / Torna in serie A Sulley Muntari, che giocherà per il Pescara, come anticipato da Calciomercato.it. L'ex Milan, che era svincolato, ha apposto la propria firma sul contratto che lo legherà al Pescara, stando a quanto riportato da 'Sky Sport'. Il 32enne giocherà con gli abruzzesi fino al 30 giugno 2017, per poi tornare a discutere del proprio futuro.

L.I.