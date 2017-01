DIRETTA Roma-Cagliari, Spalletti: "Non siamo quelli dell'andata. Su Sabatini...". Segui il LIVE

21/01/2017 14:00

ROMA CAGLIARI SPALLETI / L'ultima gara in programma in questa seconda giornata del girone di ritorno di serie A vedrà impegnata la Roma, in casa, contro il Cagliari. Una gara non scontata, nonostante la differenza in classifica, con il gruppo di Rastelli che tende a giocare le proprie gare in attacco contro chiunque. Ci sarà inoltre l'ex di turno, Borriello, pronto a colpire. Di questo match e delle ultime news Roma parla Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Oggi non ci sono infortunati, solo Florenzi che ha lavorato a parte. Vorrei quindi aprire con un pensiero a tutte le popolazioni in difficoltà a causa del terremoto, e a tutti quelli che stanno aiutando".

RUDIGER - "Non so cos'abbia detto ma dico che non ho fatto nulla per cambiare la loro mentalità. I miei calciatori sono seri e lavorano in maniera corretta. Riconoscono che è un momento importante per la loro carriera, qui alla Roma. Sanno dunque che certe situazioni passano velocemente. Per farli durare occorre comportarsi in un certo modo".

RIMPIANTI - "Non solo Cagliari. Ce ne sono stati di momenti e risultati da prendere per trovare cose da migliorare. E' un lavoro costante. Nessuno è perfetto. E' vero però che vogliamo dimostrare al Cagliari di non essere quelli del girone d'andata".

CAGLIARI - "Ho rivisto l'immagine di me a terra, nata dai due gol sbagliati e fatta e voluta dopo il loro pareggio. Riguardandola e vedendo la nostra conduzione e la loro reazione, il pareggio è stato giusto".

ROSA - "Abbiamo il numero corretto di giocatori. Con troppi poi rischi di non farli giocare. Ci sono poi momenti particolari, con infortunati nello stesso reparto. Lì si fa difficile e in quel momento hanno avuto ragione coloro che dicevano che eravamo pochi. Ora siamo in condizione di poter affrontare anche i momenti difficili. Se capiterà qualcosa, che sia di livello importante, con un giocatore che possa dare qualità al gruppo, allora sì. Se deve soltanto aumentare il numero, non ci serve".

SABATINI - "Io conoscevo cinque centri di controllo: Londra, Boston, Roma, la Spagna, e Torrino, dove abitua lui. Anche lui è un centro di controllo. Ha lavorato bene, aiutando la Roma a crescere. C'è tanto di suo in questa squadra. Alla fine però l'unico vero centro di controllo è la squadra".

