Juventus-Lazio, Immobile: "Non partiamo battuti ma loro vinceranno lo scudetto"

21/01/2017 13:06

JUVENTUS LAZIO IMMOBILE / Sfida delicata per la Lazio di Inzaghi a Torino, dove la Juventus ha costruito un vero e proprio fortino. Lo 'Stadium' sembra un tempio inespugnabile ma i biancocelesti tenteranno d'arrivare lì senza fare troppi calcoli.

Leader della rosa capitolina è di certo Ciro Immobile, che ha da subito dimostrato come la serie A sia la sua dimensione ideale. Continua a segnare e vorrebbe farlo anche contro i bianconeri. Intervistato da 'La Stampa', ecco cosa ha dichiarato: "Credo sarà una gara vibrante. Riesci sempre a dare il meglio quando puoi giocare senza cattivi pensieri in testa. Non partiamo quindi battuti".

SERIE A - "In tanti faranno il tifo per noi, per la nostra vittoria, per la bellezza del campionato e per la speranza di riuscire a raggiungere i bianconeri in vetta. Alla fine però credo che lo scudetto sarà proprio della Juventus".

JUVE - "Proveremo a fermarli con le nostre armi. Quella della Lazio è una bella realtà, ricca di giovani e coraggio. Quando in Nazionale vedo allenarsi Bonucci, Buffon, Barzagli e Chiellini, capisco cosa voglia dire vincere ed essere abituati a farlo".

INZAGHI - "Sa come parlare ai propri giocatori, per poi cambiare tattica e moduli in gara. Ha da poco smesso di giocare e si vede".

L.I.