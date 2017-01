Calciomercato Roma, Defrel la prima scelta: spunta l'incontro

21/01/2017 12:24

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / Se ufficialmente il Sassuolo ha sottolineato come Defrel sia incedibile, almeno in questa sessione di mercato, i segnali sono ben diversi. La trattativa prosegue e i contatti sono quotidiani. La Roma, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport', proverà a battere altre piste soltanto se dovesse rendersi conto dell'effetiva impossibilità di completare quest'operazione.

Defrel resta dunque la prima scelta della Roma di Luciano Spalletti, che andrebbe così ad arricchire il proprio reparto offensivo, consentendo anche un po' di meritato riposo, all'occorrenza, a Edin Dzeko. Una volta giunti alle offerte, si inizierà però a parlare anche di altri giocatori, come anticipato da Calciomercato.it, come Pellegrini e Ricci. Sul primo c'è un diritto di riacquisto da parte della Roma, mentre il secondo è in prestito in Emilia. Intanto, sottolinea la rosea, voci non confermate parlano di un incontro tra le due parti avvenuto nella giornata di ieri.

Sul fronte delle alternative invece non vengono perse le tracce di Jesé, che il Psg continua a negare al Las Palmas, nonostante la mancata convocazione a Nantes.

L.I.