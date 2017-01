INSTAGRAM - Balotelli si sfoga: "Il razzismo è legale a Bastia? Vergogna!"

21/01/2017 11:56

BALOTELLI ULULATI RAZZISTI / E' un fiume in piena Mario Balotelli. L'1-1 di ieri in trasferta a Bastia rischia di costare la vetta della Ligue 1 al suo Nizza. Ma è altro che non va giù all'attaccante italiano, vittima degli ululati razzisti dei tifosi corsi. E sul suo profilo Instragam è arrivato lo sfogo. Una foto completamente nera con un lungo messaggio: "Il risultato di ieri contro il Bastia è stato giusto, lavoreremo di più per provare a raggiungere il nostro obiettivo. E anche l'arbitro è stato bravo. Ma ho una domanda per i francesi: è normale che i tifosi del Bastia abbiano fatto il verso della scimmia e 'uh uh' per tutta la partita e nessuno della commissione disciplinare dica nulla? Dunque il razzismo è legale in Francia? O lo è solo a Bastia? Il calcio è un bello sport, ma personaggi come i tifosi del Bastia lo rendono orribile! Vergogna davvero. Una vera vergogna".

M.R.