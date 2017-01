Calciomercato Udinese, ESCLUSIVO: Hallberg torna per ripartire

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

21/01/2017 11:37

CALCIOMERCATO UDINESE HALLBERG / Appena 295 minuti giocati e spalmati in sette presenze di campionato. Melker Hallberg non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che avrebbe voluto quando la scorsa estate arrivò all'Ascoli in prestito con diritto di riscatto e di controriscatto a favore dell'Udinese, che detiene il suo cartellino. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il centrocampista della Nazionale Under 21 svedese potrebbe fare ritorno anticipato in Friuli per poi tornare a giocare in patria. Sulle sue tracce c'è soprattutto il Kalmar, club nel quale è cresciuto: la trattativa è soltanto all'inizio considerato che in Svezia il mercato resterà aperto fino al prossimo 31 marzo.