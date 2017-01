Calciomercato Torino, UFFICIALE: Rosso riparte dalla Lega Pro

22/01/2017 02:24

TORINO ROSSO ALESSANDRIA / Tornato dal prestito infruttuoso al Brescia in Serie B, il 21enne centrocampista Simone Rosso riparte dalla Lega Pro. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il suo trasferimento all'Alessandria. Ecco il comunicato:

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all' U.S. Alessandria Calcio 1912 a titolo temporaneo con diritto di opzione per i grigi e contropzione per i granata il centrocampista Simone Rosso".

M.R.