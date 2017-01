21/01/2017 11:23

CALCIOMERCATO EMPOLI PEJOVIC / Un altro colpo in prospettiva per l'Empoli che sta per mettere le mani su un nuovo talento serbo. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il club toscano sarebbe ormai ad un passo da Nikola Pejovic, difensore classe '98 di proprietà dell'FK Zemun.



L.P.