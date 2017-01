Calciomercato Inter, nuova pretendente per Ranocchia

21/01/2017 10:22

INTER RANOCCHIA ZENIT / Ieri l'agente di Andrea Ranocchia era a Londra per incontrare i club interessati al suo assistito. In Premier League il difensore centrale dell'Inter ha diversi estimatori, ma nessuna pista sembra davvero calda: il West Ham starebbe virando su Fonte, l'Hull City non è destinazione troppo gradita al giocatore e il Chelsea non sembra un'ipotesi davvero percorribile. Ma come si legge su 'Tuttosport', nella capitale inglese l'entourage del numero 13 nerazzurro ha incontrato anche gli emissari dello Zenit San Pietroburgo che avrebbero sondato il terreno per il suo trasferimento in Russia.

M.R.