Calciomercato Lazio, vertice per il rinnovo di Biglia

21/01/2017 10:00

RINNOVO BIGLIA / Siamo alla resa dei conti. La Lazio e Lucas Biglia si sono avvicinate per il rinnovo, ma la questione non è ancora chiusa. Tanto che i biancocelesti si cautelano e guardano già al mercato pensando alle possibili alternative a Lucas Biglia in caso di addio. Decisivi saranno ormai i prossimi giorni. Come racconta il 'Corriere dello Sport', infatti, l'agente del calciatore si è fatto annunciare ieri in città, anche se a Formello non si è visto. L'incontro si svolgerà dunque nei prossimi giorni, magari lunedì al rientro dalla sfida con la Juventus. Questo, riferisce il quotidiano romano, sarà per forza di cose l'ultimo vertice: inutile proseguire la saga degli incontri a vuoto, Lotito ora aspetta una risposta. Sul piatto un accordo fino al 2020 con un ingaggio che, comprensivo di bonus, potrebbe arrivare a sfiorare i 3 milioni di euro. Stipendio mai riconosciuto fino ad ora dai biancocelesti. Se Biglia non firmerà, allora l'addio in estate sarà inevitabile.



L.P.