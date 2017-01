Calciomercato Juventus, occasione Aguero: storie tese con Guardiola

Maurizio Russo

21/01/2017 09:28

CALCIOMERCATO JUVENTUS AGUERO / Alzi la mano chi si aspettava di vedere il Manchester City così in difficoltà. La squadra allenata da Guardiola occupa attualmente il quinto posto (sarebbe fuori anche dai preliminari di Champions, ndr) ed ha ben 10 punti di ritardo dal Chelsea capolista. Dopo aver dominato in Spagna e in Germania con il suo 'tiki taka', il tecnico catalano finora non è riuscito a confermarsi in Premier League. E tanto sui tabloid britannici quanto sui quotidiani spagnoli, emergono le prime voci di qualche scricchiolio con i senatori dello spogliatoio dei 'Citizens'. In particolare ci sarebbero delle frizioni con Sergio Aguero, attaccante argentino in grado di mettere a segno già 18 gol in 23 partite tra campionato e coppe. Storie tese che secondo 'Tuttosport' avrebbero fatto drizzare le antenne del calciomercato Juventus, vigile sulla questione.

Calciomercato Juventus, Aguero via dal City per fare spazio a Messi?

Di certo per la Juventus non si tratterebbe di un'operazione low cost, ma come dimostrato la scorsa estate con i faraonici acquisti di Higuain e Pjanic, il club bianconero può permettersi di investire sul calciomercato. Specie qualora dovesse partire un top player (Dybala piace sempre al Real Madrid, ndr). Nemmeno l'ingaggio di Aguero spaventa la 'Vecchia Signora': gli 11 milioni di euro a stagione percepiti al Manchester City non vanno poi lontani dagli 8 che prendeva Tevez... Ieri sera il 'Kun' è stato a cena con il suo entourage e Pep Guardiola. Non si è parlato del rinnovo del contratto in scadenza nel 2019, bensì dell'ipotesi di un suo addio. I 'Citizens', che hanno appena accolto il suo possibile erede Gabriel Jesus, vorrebbero fare cassa per dare l'assalto al colpo più grande: Lionel Messi dal Barcellona.