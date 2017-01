Juventus, Chiellini: "Pogba? Parole ingigantite. Ora sesto scudetto e diventiamo leggenda"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

21/01/2017 08:50

NEWS JUVENTUS CHIELLINI / Questa Juventus prenderà anche più gol ed avrà meno equilibrio rispetto a quelle degli anni passati, ma la voglia di correre, lottare ed arrivare alla vittoria è rimasta intatta. Se non cresciuta. E la si legge tutta nelle parole di Giorgio Chiellini, difensore bianconero, che al 'Corriere dello Sport' ha rilasciato una lunga intervista di cui Calciomercato.it vi riporta alcuni estratti: "Da piccolo dovevo iniziare a giocare a basket, ma il miniclub del mio quartiere si allenava tardi e quindi sono andato a giocare a calcio. Lo studio? Lunedì ho un esame, un mattoncione bello tosto, poi un altro a febbraio e a marzo, se tutto va come deve, riesco a finire anche la specialistica. Non potrò metterlo sulla maglietta, ma lo 'scudetto' del mio campionato personale spero proprio di vincerlo. Per quanto riguarda il mio futuro dopo il ritiro, dico che mi piacerebbe fare qualcosa per la Juventus. Ma per me, ora, il primo domani è oggi. Al resto penseremo quando oggi sarà ieri".



BBC - "Con tutto il rispetto, non siamo stati o non siamo forse i più bravi al mondo, però insieme ognuno esalta il rendimento dell'altro. Sicuramente è un bellissimo gruppo di amici, riuscito ad arrivare a certi livelli perché si è creato qualcosa di magico nel rapporto tra loro".

SESTO SCUDETTO - "Quanto ci tengo? Da morire! Perché è qualcosa che nessuno ha mai fatto, che davvero ci farebbe rimanere nella leggenda dello sport italiano. Un'occasione irripetibile e va portata a casa. Lo vogliamo tutti e dobbiamo riuscirci".

PIU' GOL SUBITI? - "Perché c'è meno equilibrio, perché abbiamo fatto e stiamo facendo più fatica a trovarlo in campo. Non perché siamo più forti o meno forti, ma perché comunque abbiamo cambiato caratteristiche e giocatori e non abbiamo ritrovato un'identità stabile".

GIOVANI TALENTI - "Nel mio ruolo i più interessanti sono Rugani, Romagnoli e Caldara. Poi ci sono grandi leve: Berardi, Belotti, Gagliardini, Bernardeschi... Una Nazionale veramente forte per il futuro".

POGBA - "Sono state un po' enfatizzate e anche riportate male le mie parole. Avevo solo fatto notare, mi sembrava persino ovvio, che sono cambiati dei giocatori e non puoi pretendere di giocare nello stesso modo con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Mi sembra palese. Oggi la squadra ha caratteristiche completamente diverse e quindi bisogna cercare di sfruttare al meglio le grandissime potenzialità che abbiamo. Poi che Pogba sia un grande giocatore non lo scopro certo io".

ROMA - "Quando ero a Livorno, la Roma ha comprato metà del mio cartellino ma poi ero rimasto sempre con gli amaranto. Nell'estate del 2004 i giallorossi avevano la campagna acquisti bloccata per la questione Mexes, il presidente Spinelli si accordò comunque con Sensi dicendo che sarei andato lì e poi mi avrebbe pagato a gennaio tramite altri giocatori. Ero contento, era comunque un bel salto. Ma la mattina della conferenza stampa Spinelli mi chiama e mi dice di andare a Milano. Con me si è comportato sempre bene e sono andato. All'hotel c'era Baldini della Roma che stava ricoprendo di insulti il Livorno, poi mi hanno portato in una stanza, con una doppia porta nel mezzo, hanno aperto e c'era la Juve. Lì ho capito che sarebbe cambiato il mio futuro".