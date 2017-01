Calciomercato Inter, la Premier spinge per Perisic: occhio alla plusvalenza

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

21/01/2017 08:31

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / La cura Stefano Pioli ha avuto, tra i vari meriti, quello di regalare all'Inter un Ivan Perisic più costante e decisivo che mai. Dopo la partenza in sordina con Frank de Boer, col cambio in panchina il croato si è avvicinato di più alla porta ed a Mauro Icardi, trasformandosi subito nell'uomo dei gol pesanti. Cinque da quando l'olandese se ne è andato, di cui quattro firmati dopo l'84'. Gli altri calano, lui esplode nel finale.

E mentre Pioli continua a stimolarlo puntualmente in conferenza, all'estero non sono ovviamente passate inosservate le prestazioni dell'ex Wolfsburg. Qualche settimana fa c'era il Paris Saint-Germain, ora, racconta 'La Gazzetta dello Sport', il telefono del direttore sportivo Piero Ausilio si sarebbe fatto rovente, con diversi club della Premier League che continuano a chiedere notizie. C'è il Chelsea di Antonio Conte, che non ha mai nascosto il suo gradimento per il giocatore, al pari di Liverpool e Manchester United che proprio in queste settimane starebbero cominciando a sondare la situazione.



L'Inter lo pagò 16 milioni di euro nel 2015, e sembrava quasi un'esagerazione. Ora, però, ne vale almeno 35-40. Per la dirigenza nerazzurra è ufficialmente incedibile, ma la potenziale plusvalenza potrebbe far gol in vista del prossimo calciomercato in cui la proprietà Suning punta calciatori del calibro di Bernardeschi, Sanchez e Aguero.