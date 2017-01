Manchester United, Mourinho blocca i portieri

21/01/2017 06:04

MANCHESTER UNITED MOURINHO / Giù le mani dai portieri del Manchester United. Con le voci di calciomercato che si rincorrono, il manager José Mourinho prende la parola in conferenza stampa e blinda i suoi due estremi difensori: "Quello che posso dire è che mi aspetto che entrambi rimangano qui perché penso sia entrambi importanti allo stesso modo. Non posso avere un portiere migliore di David e non posso avere un 'rimpiazzo' migliore di Sergio, così come non posso avere un professionista migliore di Sergio. Voglio che entrambi restino qui. Per cui se c'è qualcosa di vero sulle voci che vorrebbero il Boca interessato, proverà a fermarlo perché voglio che Sergio resti".

L.P.