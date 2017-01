Calciomercato Inter, Emery si tiene Verratti: "Diventerà grande col Psg"

20/01/2017 23:54

CALCIOMERCATO VERRATTI / Il nome di Marco Verratti è ormai destinato ad infiammare la prossima sessione di calciomercato. Lo vogliono praticamente tutti i grandi club europei, inclusi le italiane Inter e Juventus. Il Paris Saint-Germain, però, è tutt'altro che rassegnato a perderlo ed anche oggi, in conferenza stampa, il tecnico Unai Emery ha ribadito: "Verratti diventerà un grande calciatore col Psg. E farà crescere il club con lui. Sta bene fisicamente. Per noi è un calciatore molto importante, sul campo e nello spogliatoio. Penso che tutti i tifosi siano innamorati di un calciatore come Verratti".



L.P.